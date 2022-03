Rebel Wilson w fioletowym dresie relaksuje się podczas urodzinowego wypadu do Meksyku (ZDJĘCIA)

Kamila 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Osobiscie wg mnie lepiej dla nas : wyglądała jak była grubsza . Jednak uwazam ze każdy gruby marzy o tym żeby schudnąć . Trochę gorzej bedzie wyglądać przez pare miesięcy ale później organizm się zaadaptuje i podziękuje zdrowiem i zdrowszym wyglądem . A kamuflaże jak np te z poradni bielactwa pomogą i niejednemu chudemu lepiej wyglądać . To nie jest specyfik zarezerwowany dla grubych ( żeby lepiej wyglądać ) czy dla tych co mają problem z plamami na skórze . Nie zakłamujcie rzeczywistości . Kazdy ma dni i tyg takie ze gorzej wyglada a szczególnie po zimie , po pandemii , w czasie wojny stres tez nie pomaga . Nie widzę nic w tym złego żeby pomoc sobie lepszym wyglądem . To ze wojna nie znaczy ze nie mamy się myć . Ze wody zabraknie . Bez przesady .