Red Lipstick Monster pokazuje pośladki BEZ RETUSZU. "Nie wiesz, ile znaczy to, co teraz robisz"

Norma przed chwilą

Też mi się wydaje, że to teraz idzie w drugą stronę... Kobiety tak chodzą po plaży czy na baseny i nikt im nie przyklaskuje. Nie ma co z siebie robić bohaterki, tylko niech każdy przyjmie to za norme- jeden wygląda tak drugi inaczej i to jest indywidualna sprawa. Żadnego bohaterstwa tu nie widzę.