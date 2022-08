Refleksyjny Marcin Hakiel publikuje pierwszy post po ROZWODZIE z Katarzyną Cichopek (FOTO)

Ana 49 min. temu zgłoś do moderacji 156 8 Odpowiedz

Ależ oni są głupi! Każdy, KAŻDY rozwód jest dramatem, zajmuje jedno z czołowych miejsc w klasyfikacji stresu, obok śmierci, poważnej choroby, utraty pracy, itd. A takie tępaki ten dramat "normalizują", żeby im lajkowanie nie spadło, żeby się popisać, jacy to oni szczęśliwi teraz nie są. Sama jestem rozwiedziona i mimo, iż u mnie nie było dodatkowych bodźców, np. zdrady, to sam rozwód był koszmarem, bo końcem mojego poukładanego życia, stratą wszystkiego, na co pracowałam. Z perspektywy czasu nie żałuję, ale jak sobie przypomnę te wszystkie etapy porozwodowe - chlanie do nieprzytomności, płacze w poduszkę, pukanie się z niewłaśiwymi osobami, złość, smutek, zamknięcie się w sobie - to mnie szlag trafia na te przygłupie hakielowocichopkowe wynurzenia. Jeszcze niech napiszą, że rozwód jest zajebiaszczy i bardzo polecają, żeby tylko zachować swoje twarze, które stracili już dawno.