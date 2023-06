Rekin z Alicante pojawił się na plaży Magdy Pyznar! Celebrytka z "Warsaw Shore" przerażona: "O włos nie doszło do tragedii!"

Kekeko 29 min. temu zgłoś do moderacji 43 6 Odpowiedz

A czy ludzie muszą się wszędzie pchać? Mało basenów? To jeszcze do morza, do oceanu, wszędzie... lasy wycinają, osiedla stawiają, a potem szok, bo dziki na osiedlu. U mnie w mieście stoją kamienice stare, piękne, zamiast to wyremontowac i zrobić mieszkania, to stoją puste, a bloki budują pod lasem.