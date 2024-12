Renata Kellnerowa rozważa zakup TVN-u. Najbogatsza kobieta Europy Wschodniej odziedziczyła MILIARDY po mężu

A jak Orlen kupił Polskapresse to jaki był jazgot, że zamach na media, a jak PiS USTAWA wprowadził lex tvn, który był tylko namiastka tego co dziś robi Bierut, to marsze, protesty, wzywanie Unii na ratunek. Banda sprzedawczyków, trzeba im patrzeć na ręce, bo nie wiadomo co zaoferują Amerykanom żeby udaremnić te transakcję