Reprezentacja arystokratów zameldowała się na gali w Muzeum Brytyjskim: odmieniony książę William i eleganckie siostry Spencer

Dozylismy czasów kiedy ucisza się mądrych ludzi by to co mówią nie uraziło głupców. Donald Tusk reaguje na drastyczny spadek poparcia kradnąc program konfederacji . Teraz przez chwilę do wyborów będzie mówił stop migracji nielegalnej. Jeszcze rok temu stał na stanowisku wposcmy wszystkich jak leci potem się zobaczy kim są . Krytykował.budowe zapory na granicy. Kazał zbojkotować referendum a pierwsze co zrobił po zaprzysiężeniu to podpisał pakt migracyjny. Co za fałszywy 🦊