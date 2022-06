Reprezentant Polski w piłce nożnej WZIĄŁ ŚLUB! Świeżo upieczona żona Bartłomieja Drągowskiego wybrała ODWAŻNĄ suknię (ZDJĘCIA)

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Czy te wszystkie" gwiazdy " nie mają w pobliżu innych np.bliskich osób które doradziły by im w kwestii co wypada lub nie ,skoro same mają zbyt mało "oglady" ,kultury itp.Moja matka w życiu nie pozwoliła by mi pójść do ołtarza w kościele z cyckami na wierzchu.Gdzieś są jakieś granice.