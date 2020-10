Rihanna debiutuje na liście 100 NAJBOGATSZYCH KOBIET W USA, które same dorobiły się fortuny!

Wójcicka 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Szkoda że Polacy za granicą albo zangielszczaja nazwiska albo pozbywają się polskich znaków. Wójcicki i tak jest ok, tylko kreska zlikwidowana. Ale zangielszczanie nazwisk jest słabe. Jeśli moje nazwisko będzie znane (pracuje nad poważnym patentem) nigdy nie zangielszcze nazwiska , pozostanie POLSKIE i ma brzmieć jak POLSKIE. A jak ktoś nie umie wymiawiac to się nauczy. Polacy przez lata robili błąd. Tylu jest mądrych Polaków za granicą, którzy się wybili, ale nikt nie wie o tym bo nazwiska dostosowywali do ludzi, zamiast żeby ludzie dostosowywali się do ich polskiego nazwiska