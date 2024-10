Rihanna pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej z SYNAMI. Fani twierdzą, że Rza to kopia znanego taty: "Jest bliźniakiem Rocky'ego!"

Co mnie to obchodzi. Mieszkańcy dotknięci katastrofalnymi powodziami w Hiszpanii, w wyniku których śmierć poniosły co najmniej 73 osoby, twierdzą, że zostali zaskoczeni skalą tragedii, która wystąpiła minionej doby na obszarze Andaluzji i Walencji. Warto zauważyć to już trzeci przypadek ekstremalnych opadów w ciągu ostatnich 45 dni, po Europie Środkowej w połowie września, Bośni na początku października oraz teraz w Hiszpanii. Co się dzieje?