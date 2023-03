Rihanna pokazała zdjęcia synka. Rozpłakał się, bo nie idzie z mamą na Oscary...

Rihanna wystąpi na Oscarach

Tymczasem miesiąc po Super Bowl i ogłoszeniu ciąży zaprawioną w bojach Barbadoskę czeka kolejny ważny wykon. Już w najbliższą niedzielę gwiazda będzie miała bowiem zaszczyt wystąpić na 95. gali wręczenia Oscarów, gdzie powalczy o statuetkę dla najlepszej piosenki za utwór "Lift me up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Gwiazda już w pocie czoła przygotowuje się do występu, którym zapewne będzie chciała zatrzeć złe wrażenie po średnio udanym koncercie w ramach meczu futbolowego.