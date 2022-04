Rihanna wyłania się z restauracji w gustownej podomce i z DIAMENTAMI na szyi (ZDJĘCIA)

Bloom 2 godz. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Ciekawi mnie czy z takie samo podejście do afiszowania brzucha będzie miała po porodzie?! Jeśli tak to będzie to spójne z tym co mówi...chce się czuć seksi podczas ciąży niech pokaże jak czuje się seksi w połogu.W takim wypadku to co próbuje przekazać miałoby sens...kobiety czujcie się seksowne po porodzie z rozstępami, dodatkowymi,kilogramami i laktacją w pełni ! naprawdę jej chodzi o marketing ideologia dorobiona, że kupy się nie trzyma. Oczywiście że kobieta ma prawo czuć się atrakcyjna a nawet seksownie w ciąży a w szczególności po ale pomijając fakt, że to nie ma nic wspólnego z czymś przyjemnym dla oka zarówno dla kobiet jak i myślę da mężczyzn tak myślę, to chyba nie w ten sposób prezentowania swojego ciała i eksponowania ciążowego brzucha. Reasumując poczucie szeroko rozumianej akceptacji jak najbardziej na atak. Ekshibicjonizm i chęć wzbudzenia sensacji medialnej (pod przykrywką akceptacji, której się w istocie zaprzecza) na nie !