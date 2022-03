Rihanna ZNÓW świeci ciążowym brzuszkiem w kusej kreacji (ZDJĘCIA)

Riri nie pozwala sobie odetchnąć nawet na chwilę. Tuż przed powrotem do Stanów Zjednoczonych gwiazda udała się w nocy na zakupy do Baby Dior z A$APem Rocky'm, by skompletować wyprawkę dla pierworodnego dziecka. I tym razem celebrytka nie zawiodła, jeżeli chodzi o awangardową stylizację...