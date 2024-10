Rihanna została zapytana o udział w "Białych Imprezach" Diddy'ego. Dosadnie odpowiedziała (WIDEO)

A niby jak pierwsza protegowana Jaya Z., czyli bestie P.D. (Sh.C.) miałaby zareagować? Chociaż nie. Ona jest druga, Queen Bey jest tą pierwszą w haremie Jaya Z. Teraz widać jak fasadowy był feminizm jednej i drugiej. Obie są produktami producenta muzycznego. Nie kupuję przekazów ani jednej, ani drugiej. Podobnie jak Lady Gagi, Katy Perry, Lany del Rey, Taylor Swift, Dua Lipa, Florence Welsch, Cardi B, Olivii Rodrigo czy Sabriny Carpenter. Rozumiem potrzebę reprezentacji w popkulturze, ale one tworzą piosenki z producentami, którzy są wyrachowanym i kolesiami, a one dają prowadzić się na pasku. Czasem dostają autonomię w kwestii tworzenia tekstów. I co dostajemy? 70% to temat facetów i miłość, 20% reklama czegokolwiek, co da się sprzedać, 8% wariacja dawno wyeksploatowanego sloganu "girl power". W pozostałych dwóch procentach mieści się artystyczna ekspresja. I żeby nie było – sztuka to produkt, ale jednak jest różnica między tym, co oferują producenci i ich pick me girl, a dziewczynami i kobietami, które także sprzedają, ale oferują coś unikalnego, co wychodzi przy pierwszym przesłuchaniu albumu.