Robert Dowhan przypomina Tomaszowi Karolakowi o SPŁACIE DŁUGU: "Jeździ luksusowym samochodem. STAĆ GO!"

Wiesz co ja kilka dni temu oglądałam wywiad przeprowadzony w ukryciu z amerykańską doktor która leczyła znane osobistości ona słyszała wszystko o czym rozmawiali. Teraz ukrywa się wiadomo dlaczego. Pani doktor powiedziała że od dawna jest planowana depopulacja, te szczepionki będą miały za zadanie osłabiać naszą odporność, powodować by kobiety przestały miesiączkować, będą wyniszczały nas wszystkich od środka tyle że to będzie trwało latami, człowiek będzie szybciej się starzał i leciał do piachu. Kiedyś zabijano ludzi przez odstrzał w tył głowy, zagładzenie, trucie w komorach gazowych a teraz wykańczać nas będą nieco humanitarniej🙂🙂🙂🙂. Już powiedziałam że nie przyjmę żadnej pseudo szczepionki na covid nawet gdybym musiała stracić pracę to nie pozwolę nikomu wszczepić tego g.wna w mój organizm.