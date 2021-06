Robert Karaś MIAŁ GROŹNY WYPADEK podczas bicia rekordu świata! "WYLECIAŁEM Z TRASY" (FOTO)

Jeszcze do niedawna Robert Karaś był znany głównie fanom sportu i nie miał wiele wspólnego z show biznesem. Sytuacja uległa zmianie, gdy media poinformowały o jego związku z Agnieszką Włodarczyk , która obecnie spodziewa się dziecka. Od tej pory triathlonista gości na łamach prasy plotkarskiej częściej niż kiedykolwiek.

Mimo nagłego zainteresowania ze strony portali show biznesowych, Robert Karaś wciąż skupia się głównie na karierze sportowej i ani myśli angażować się w walkę o łatwą popularność. Niestety, jak to zwykle bywa, droga do sukcesu wiedzie przez ogromny wysiłek i zaangażowanie, czego dowodem są dotychczasowe osiągnięcia ojca dziecka Agnieszki Włodarczyk .

Czasem oznacza to także porażki, o czym Robert poinformował na Instagramie w nocy z poniedziałku na wtorek. Na jego profilu pojawił się niepokojący post, do którego dołączono zdjęcia z wypadku, któremu uległ podczas bicia rekordu świata na trasie pięciokrotnego Ironmana. Jak się dowiadujemy z jego treści, w pewnym momencie ukochany Agnieszki wypadł z trasy, co mogło się źle skończyć.