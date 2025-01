Robert Karaś zawieszony NA OSIEM lat za stosowanie niedozwolonych środków!

Są janusze biznesu, a Robert wydaje się takim januszem sportu. Są możliwości, jest ogromna, łatwa kasa z Instagrama dzięki rozpoznawalnej partnerce. i co? Zamiast ogarnąć to dobrze, zbudować sztab, strategię, to lecą bezmyślnie, kłócąc się z całym światem, wyzywajac i udowadniając nie wiadomo co. Co zrobił Robert po tym wyniku? Wrzucil stories na insta, w którym znowu pokazuje, że nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, wszyscy źli tylko nie on. Powiedzieć, że nie miał czasu bronić się w procesie o doping, bo miał kolejne wyzwanie sportowe - to dopiero fikołek.