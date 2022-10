Robert Lewandowski na galę Złotej Piłki przyszedł w garniturze za 14 tysięcy i... z TANIM ZEGARKIEM! Jego cena ZASKAKUJE (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu fani piłki nożnej z napięciem wyczekiwali wieści, kto w tym roku otrzyma Złotą Piłkę. W kuluarach od jakiegoś czasu mówiono, że na zwycięstwo może liczyć Karim Benzema, co zmartwiło wszystkich fanów Roberta Lewandowskiego, którzy uważali, że piłkarz w końcu powinien zdobyć to najbardziej pożądane w świecie piłkarskim trofeum. "France Football" zgodnie z przewidywaniami nagrodził Benzemę, a Robert musiał zadowolić się nagrodą im. Gerda Muellera, które jest przyznawane najskuteczniejszemu piłkarzowi ostatniego sezonu.

Lewandowscy olśnili na czerwonym dywanie w Paryżu. Para od swojej przeprowadzki do stolicy Katalonii po głośnym transferze Roberta do FC Barcelona coraz śmielej pokazuje się na salonach. Zakochani jakiś czas temu wzięli udział w pokazie Dolce&Gabbana , gdzie w eleganckich stylizacjach brylowali na luksusowym evencie. Życie wypełnione modą najwyraźniej spodobało się Ann, bo niedawno spędziła trochę czasu w Paryżu, biorąc udział w paryskim Fashion Weeku.

Tym razem "Lewa" pojawiła się w stolicy Francji u boku ukochanego męża, który to bezsprzecznie był jedną z najważniejszych gwiazd gali Złotej Piłki. Napastnik FC Barcelona wystąpił w eleganckim smokingu z połyskującymi atłasowymi klapami od Dolce&Gabbana. Małżonka piłkarza również postawiła na szykowną kreację od luksusowego domu mody. Ania olśniła w czerwonej sukni z fantazyjnymi wycięciami. Mimo że kreacje nie należały do najtańszych, to okazuje się, że Robert nie poszalał z wyborem dodatków.

Kilka tygodni temu piłkarz przeżył chwile grozy w stolicy Katalonii. Media informowały bowiem, że piłkarz w drodze do centrum treningowego FC Barcelony został... okradziony. Lewy zatrzymał się, by zrobić kilka zdjęć z fanami i porozdawać autografy, a dwóch mężczyzn wykorzystało okazję i wdarło się do jego samochodu. Otworzyli drzwi od strony pasażera i zabrali telefon komórkowy oraz zegarek marki Patek Philippe za 75 tysięcy euro. Dzięki sprawnej akcji katalońskich policjantów Robert na szczęście odzyskał swoje rzeczy. Myślicie, że to dlatego tym razem postawił na nieco tańszą błyskotkę?