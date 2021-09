Robert Lewandowski się popisał! Ania dostała na urodziny POTĘŻNY BUKIET (FOTO)

hmmm 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

A niech im się wiedzie. Jak się poznawali, to on nie był taki bogaty. Zresztą łatwo uwierzyć w to, że mógł się naprawdę spodobać, bo twarz powyżej normy, a za sylwetkę można mu dać nawet 10/10.