Robert Pattinson i Suki Waterhouse wzięli ślub w SEKRECIE?! "Rob i Suki są małżeństwem"

Robert Pattinson jest jednym z najpopularniejszych brytyjskich aktorów. Nic więc dziwnego, że jego życie uczuciowe było często przedmiotem zainteresowania dziennikarzy. Najbardziej "medialnym" związkiem Pattinsona była relacja z Kristen Stewart , jego partnerką z planu filmowego serii "Zmierzch". Niestety związek ten zakończył się w cieniu skandalu, kiedy to media ujawniły, że Kristen wdała się w romans z reżyserem Rupertem Sandersem.

Na szczęście jednak Robert znalazł miłość w ramionach Suki Waterhouse. Co ciekawe, oboje starają się utrzymywać swoje życie prywatne z dala od mediów. Mimo że są razem od kilku lat, to nie ujawniają wielu szczegółów na temat swojego związku, co pomaga im zachować pewien poziom prywatności.