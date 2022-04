Robert "pieniądze nie biorą się z bankomatu" Lewandowski pozuje w dresie Louis Vuitton wartym KILKADZIESIĄT TYSIĘCY (FOTO)

Kilka miesięcy temu temu Anna Lewandowska pochwaliła się, że wraz z Robertem postanowili iść z duchem czasu i żyć w duchu "less waste". Trenerka fitness zdradziła wówczas, że zgodnie z nową życiową filozofią za każdym razem, gdy kupuje sobie nową rzecz, pozbywa się dwóch innych. Co więcej, założyła też profil w specjalnej aplikacji, by dawać ubraniom nowe życie.