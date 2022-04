Anna Lewandowska przekonuje, że dzieci wychowuje SKROMNIE: "Mąż chciałby, żeby wiedziały, że pieniądze NIE BIORĄ SIĘ Z BANKOMATU"

Anna Lewandowska dość chętnie udziela wywiadów, w których opowiada głównie o ambicji, samorozwoju i dążeniu do celu. Rzadko zdarza się, że żona Roberta otwiera się na nieco bardziej osobiste tematy, chociaż nie ma oporów, by pokazać to i owo na Instagramie.

Wiesz co, kiedyś zadano mi to pytanie, jak wychowywać dzieci w majętnym domu i zdecydowanie, kiedy zastanawialiśmy się nad tym z mężem, myślę, że my mocno stąpamy po ziemi - przyznała znów skromnie. Ważne rzeczy, na które sobie pozwalamy, to podróże i spędzanie czasu razem. Wiadomo, że nie będę tutaj ukrywać, że lubię fajnie wyglądać, lubię sobie coś fajnego kupić, pracujemy na to, natomiast to nie jest najważniejsze w naszym życiu. To nie jest najważniejsze, żeby rzeczy materialne były jakimś priorytetem, na pewno nie i na pewno nie jest to ważne u dziewczynek.