Roksana Węgiel pozuje w ODWAŻNYM topie i spódnicy za 2 tys. zł. Robi wrażenie? (FOTO)

🐞🐞🐞🐞🐞🐞�... 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Sorry,ale która n poważna kobieta wioze się z gościem,który ma malutkie dzieci?! Dla mnie to niepojęte i nie rozumiem i nie szanuje takich kobiet.Dzieci same na świat się nie prosily,a jak już są to wypadałoby,nie tylko matka się nimi zajmowała,a także ojciec,jak ja znam już te gadki,jak i oni się zajmują i kochają swoje dzieci,a z czynami nie ma to nic wspólnego,dla tego nie szanuje takich kobiet,co wchodzą w takie związki,bo łatwo szybko rozłożyć nogi,a faceci są naprawdę bardzo prości i nie pisze tego dla tego,że jestem w takiej sytuacji, ale nie buduje się swojego szczęścia na czyimś cierpieniu,a te dzieci cierpią i nikt mi nie wnosi,że jest inaczej,jak do łóżka się idzie to ponosi się konsekwencje za swoje czyny,koniec kropka,a nie następna...