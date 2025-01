Roksana Węgiel PRZEDŁUŻYŁA WŁOSY. Cena usługi zszokowała internautów: "Miesięczna wypłata 80 procent społeczeństwa"

I pomyśleć, że jeszcze dwa lata temu była to ładna dziewczyna, tyle że miała w głowie już poprzestawiane tym, że 4 lata temu rodzice wstawili ją do TV do tańcowania pod nadzorem tego Eguroli, seksualizacja na siłę dzieciaka 16-letniego. No ale teraz tak, podsumujmy te ostatnie dwa lata: fotki w kostiumach kąpielowych, a to reklama doczepów, a to ślub, wesele, przygotowania do tego, w 2024 tańce w TV - tylko gdzie nowe przeboje, co? Ani jednego! Jedno jeszcze zrobiła w tych dwóch latach, zdanie matury. I zaprzestanie koncertowania ze swoim zespołem rok temu, zwolnienie ich z pracy.