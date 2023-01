Roksana Węgiel wyjaśnia, dlaczego spotyka się ze starszym o osiem lat partnerem. "Są wyjątkowe przypadki ludzi..."

Magda 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

......Stop. Finito. Koniec! Masowego zatrudniania obywateli z kraju U. w sytuacji gdy 2 miliony Polaków tyra na Zachodzie. Konf.deracja to jedyna partia przeciwna robieniu tu raju dla ludzi z kraju U. Sprawdź sam/a w internecie i mów innym , bo wielu nie wie o tym. To ważne. To nasz kraj a nie obywateli U. Głosuj na Konfed.erację..