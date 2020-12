"Rolnik szuka żony". Fani zamartwiają się o związek Pawła i Marty: "Są z DWÓCH RÓŻNYCH ŚWIATÓW"

W gronie szczęśliwców tego sezonu znalazł się z kolei Paweł , który dotąd raczej nie wzbudzał żadnych kontrowersji w programie. Jego wybranką okazała się Marta , którą wyraźnie stara się lepiej poznać. Co prawda wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie, jednak widzowie nie są do końca przekonani, czy ich związek faktycznie przetrwa.

"Ja mam wątpliwości, bo są z dwóch różnych światów. Czy jak kurz opadnie, to Marta zamieni życie w dużym mieście, korporację i prywatność na wieś, opiekę nad krowami i życie w dużej rodzinie do końca życia? I tak samo ukierunkuje swoje dziecko? Wakacje się skończą, a życie na wsi to niestety ciężka praca i dużo wyrzeczeń", "Jedna wielka ściema... Wszystko zagrywane", "Zawsze będziesz na trzecim miejscu, albo na dalszym, bo dziecko pierwsze. Potem ojciec dziecka będzie jeździł za Wami, no i dziadkowie. Pchasz się w bagno", "Ludzie, ten facet nie szuka miłości ani stabilizacji, bo to widać po tym, jak się zachowuje. Nic z tego nie będzie" - pisali internauci.