"Rolnik szuka żony". Internauci WŚCIEKLI po decyzji Macieja: "Nudny jak flaki z olejem! KTO BY GO CHCIAŁ?!"

Sprawdziły się obawy widzów 7. sezonu programu Rolnik szuka żony . Niezdecydowany uczestnik Maciej ostatecznie doprowadził do rozpadu swojej relacji z Iloną , za którą wiele osób trzymało kciuki. Mimo że jeszcze w ostatnim odcinku ich związek zdawał się być na właściwych torach, to w ciągu poprzedzających finał miesięcy Maciej tak bardzo skupił się na obowiązkach, że kompletnie zaniedbał budowanie uczucia ze swoją wybranką.

Podczas spotkania z Martą Manowską Ilona stwierdziła, że Maciej najwyraźniej nie wie jeszcze, co robić ze swoim życiem. Zarzuciła mu też, że zbyt długo wodził ją za nos i kusił obietnicą wspólnej przyszłości .

Wiedziała że jeśli się postara, to do końca życia będzie straszyć szpaki i przed pracą w szkole będzie przebierać czereśnie i słuchać bez końca o jego pracy doktoranckiej... Kto by tak chciał?