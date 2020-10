Roman Giertych ZATRZYMANY przez CBA!

Zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW - brzmi oświadczenie. - Materiał zgromadzony przez CBA wskazuje, że zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 mln złotych. Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania - czytamy w komunikacie CBA.

On nie wie o co chodzi, nie ma pojęcia o stawianych mu zarzutach. Nie bez znaczenia jest też, że on jest adwokatem i jeżeli nie wie o co chodzi, jest to sytuacja kuriozalna, nie spotykana w żadnym państwie prawa - podkreśla żona Giertycha w rozmowie z portalem NaTemat.pl