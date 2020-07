Romantyczny Qczaj prawi komplementy UKOCHANEMU: "Był przy mnie, gdy dopadały mnie moje LĘKI"

W życiu! W tamtym momencie nie byłem gotowy na związek. Bywało różnie - rozstawaliśmy się, wracaliśmy do siebie , bo ze mną nie ma nudy. I to wszystko, co nie rokowało na przyszłość, zmieniło się w piękną relację. Jest dla mnie ogromnym wsparciem. I stara się mnie zrozumieć. A moja miłość do niego nabiera siły wraz z doświadczeniami. I co najważniejsze, przy nim mogę być sobą - czytamy w najnowszym wywiadzie z Qczajem.

To on widział mnie w bardzo trudnych momentach. To on był przy mnie, gdy dopadały mnie moje lęki. Widział mnie w tak strasznym stanie… Sam się bym siebie przestraszył, a on wytrwał. Był przy mnie cały czas. To ma dla mnie największą wartość. Jak tak o nim opowiadam, uświadamiam sobie, jak bardzo go kocham - zdradza trener.