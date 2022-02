Rosja WYKLUCZONA z Eurowizji 2022! "Jej udział doprowadziłby do naruszenia reputacji konkursu"

Od czwartku nie milkną echa ataku Rosji na Ukrainę i nic nie wskazuje na to, by wkrótce miały ucichnąć. Skomentować tę sytuację zdążyło nie tylko wielu znanych Ukraińców oraz wspierających sąsiadów zza wschodniej granicy Polaków, ale i Rosjan. Wiele pochodzących z Federacji Rosyjskiej gwiazd publicznie wezwało do zakończenia działań militarnych na terenie Ukrainy i wyraziło dezaprobatę dla tego, co robi Władimir Putin.