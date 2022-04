Rosjanie wyrzuceni z Wimbledonu przez... księżną Kate?! "Obawiano się KOMPROMITACJI"

Trwa rosyjska agresja na Ukrainę , firmowana przez media Władimira Putina jako "specjalna operacja militarna". Wojna za naszą wschodnią granicą pozbawiła miliony ludzi poczucia bezpieczeństwa i dachu nad głową, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją wielu krajów. Coraz wyraźniej zresztą widać, że wprowadzane sankcje przynoszą oczekiwane skutki.

Niedawno ogłoszono, że podobnym tropem poszli organizatorzy Wimbledonu, którzy nie chcą przykładać ręki do zbrodni Putina. Tym samym z turnieju wykluczono Rosjan i Białorusinów, co spotkało się z mieszanymi reakcjami, szczególnie wśród reprezentantów wspomnianych krajów. Decyzję skrytykowała już m.in. Białoruska Federacja Tenisowa, która nazywa to "destrukcyjnym działaniem" i "podsycaniem nienawiści i nietolerancji".