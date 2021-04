Royalsi DZIĘKOWALI Piersowi Morganowi za krytykę Meghan i Harry'ego? "Byli wdzięczni, że STANĄŁEM PO ICH STRONIE"

Arbiter ele 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Pierse Morgan jest dobrem narodowym UK i powinien być wpisany na listę UNESCO, największy plotkarz w historii ludzkosci, większy niż Wincenty Kadłubek. Muszę napisać do M&S, oni powinni w Xmas Crackers wkładać zamiast żołnierzyków takie figurki Piersa Morgana we fraku i szapoklaku. Co więcej, postać Piersa Morgana idealnie się nadaje np na dziadki do orzechów. Pierse Morgan jest już tak kultowy jak the Beatles czy Rolling Stones. O wilku mowa, jeśli Stones nagrają nowy album to na okładce musza konieczne zamieścić rozwścieczonego Piersa Morgana.