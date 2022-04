"Rozczochrana" i zaspana Kim Kardashian pilnuje dzieci na meczu piłki nożnej (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian jest jedną z osób kreujących w mediach (niedościgniony dla wielu) kanon piękna "insta seksbomby". Kardashianka zatrudnia sztab ludzi, którzy dbają o to, by publicznie prezentowała się w nienagannym makijażu i dokładnie przemyślanych, dizajnerskich stylizacjach. Z kolei gdy celebrytka wrzuca swoje fotki do sieci, dodatkowo lubi "poprawić" sobie to i owo w programach graficznych.