Roześmiany Pete Davidson jeździ ekskluzywnym samochodem Kim Kardashian za 1,6 milionów złotych (ZDJĘCIA)

Iwonka K 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Kim... Jakby to powiedzieć... Wpadłaś z deszczu pod rynnę, i chociaż wydajesz się ogarnięta to jednak masz problem z doborem. On znalazł dojną krowę, która będzie go sponsorować 🤷 alkohol, narkotyki. Wiem, że nie chcesz być sama, bo każda siostra i z kogoś ma, ale ten to niewypał, lata z łóżka do łóżka. Od baby do baby. Zrób jemu badania.