Rozmarzona Kasia Tusk zachwyca się pobytem w Paryżu: "Goniłam za bańkami w Jardin du Palais Royal, KARMIŁAM przy piramidzie w Luwrze..."

Kasia Tusk należy do stosunkowo wąskiego grona blogerek zamierzchłej ery, którym udało się z sukcesem dokonać transferu w przestrzeń nowoczesnego "influencerstwa" i modowych sklepów internetowych. Po dziś dzień córka byłego premiera liczyć może na wsparcie armii oddanych fanek, które, chcąc upodobnić się do swojej idolki, bardziej niż chętnie wydają oszczędności na sweterki z wełny merino i beżowe płaszczyki. Biznes musi się kręcić.

Jako że internet nie znosi próżni, Tusk zdecydowała przypomnieć o sobie przy okazji rodzinnej wyprawy do Paryża , którą wraz z mężem Stanisławem Cudnym i dwiema córeczkami zafundowali sobie w listopadzie. W obszernej relacji z podróży Kasia przyznaje skromnie, że nie zna miasta na tyle, aby sporządzić kompetentny poradnik dla podróżujących z dziećmi , po czym bez zająknięcia przechodzi do spisywania porad dla podróżujących z dziećmi właśnie. Konsekwencji w tym za grosz, należy jednak docenić skryty w tekście humor.

O czym właściwie miałby być ten dzisiejszy artykuł? Czy czuję się na tyle kompetentna, aby stworzyć poradnik dla podróżujących z dziećmi do stolicy Francji? - duma nad klawiaturą młoda mama. Nie. Zdecydowanie nie. Byliśmy w Paryżu za krótko (niecałe cztery dni), musiałam też znaleźć w tym wszystkim parę godzin dla marki Chanel - zaznacza z lekką nutą nieśmiałości. -Chcieliśmy wrócić z mężem do paru ulubionych miejsc, do których czujemy wielką nostalgię, ale dla Was nie miałyby raczej większego znaczenia (podobnie jak dla naszych dzieci).