Rozpromieniona Ida Nowakowska przyjmuje od fanek prezent dla synka (ZDJĘCIA)

Dno 24 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Same dzieci które jeszcze nie rozumieją ze jak zajdą w ciąże to przez takie idy będą musiały donosić zdeformowana ciąże i płód bez głowy. I ze po 9 miesiącu jak już przyjdzie do cesarki to dziecko bez mózgu czy głowy umrze. A one być noże nigdy już nie zajdą w ciąże