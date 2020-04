Rozsierdzona Barbara Kurdej-Szatan sprzeciwia się zakazowi aborcji: "Aby kobiety nie musiały rodzić dzieci Z GWAŁTU i przekazywać genów zwyrodnialca"

mami 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 17 Odpowiedz

Aborcja to nie bilet do kina ! Jak to jest według morderczyn nazwa adekwatna do czynu kiedy wgł.takich kobiet abort to usunięcie zlepu komorek a in vitro o ktore walczą i chca refundacji to zarodek człowieka ? Zaden genetyk na swiecie nie wie kiedy "powstaje człowiek" .Statustyki w ubr.z gwałtu urodziło się 7 dzieci Tez bym urodziła poniewaz to rowniez MOJE DZIECKO nie tylko zwyrodnialca.POlitykujecie POpychane w interesie do ktorego trzeba doplacac.Taka Kurdej nawet ustawy do konca nie przeczytała Zeby nie było nieuleczalnie chore mozna dac wybor matce .. ja bym urodziła.