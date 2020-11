Rozsierdzony Rafał Szatan domaga się REKOMPENSATY od premiera: "Za wszystkie straty związane z waszymi decyzjami!"

Lol 59 min. temu zgłoś do moderacji 570 10 Odpowiedz

Czy oni mają coś z głową? Jest 25 tysięcy zakażeń dziennie i my mamy chodzić do teatru? Kurva, ile twoja Baśka skasowała za reklamy!? Już wszystko przezarliscie? Zwykli ludzie nie zarabiają tyle w kilka miesięcy ile ona za jedną reklamę. W co drugim show byliście. Wstyd! My mamy pozdychac w kinach bo oni nie zarobią milion w rok.