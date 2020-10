Barbara Kurdej-Szatan z maseczką pod brodą nawołuje z kina: "Ludzie, CHODŹCIE, nie bójcie się!"

Nakaz zakrywania ust i nosa. Tak Polacy stosują się do obostrzeń

W sumie to jest fajnie, bo mamy prywatny seans, ale naprawdę to jest bardzo przykre, bo wszystkie te miejsca - kina i teatry - dbają o to, żeby każdy z nas czuł się bezpiecznie. Są wydzielone miejsca i odległości, żeby każdy czul się komfortowo i bezpiecznie - zapewnił Rafał Szatan zza ramienia żony.

Ilość osób jest ograniczona i naprawdę, jak to było do połowy, to było zupełnie wystarczająco. Poza tym do teatru czy do kina idą osoby, które raczej dbają i wszyscy przecież myślimy i wiemy, że powinniśmy o siebie dbać, tak że takie ograniczanie do 25 procent jest straszne i powoduje, że kultura umiera. My dzisiaj jesteśmy w kinie i do teatru też pójdziemy, jak będą grać coś - zapowiedziała aktorka.