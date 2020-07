Sfrustrowana Anna Karwan żali się na los polskich artystów: "Niech w tym kraju coś się zmieni. STRACH TU ZOSTAĆ"

Epidemia koronawirusa poważnie dała się we znaki przedstawicielom branży rozrywkowej. Wprowadzone na jej czas obostrzenia okazały się szczególnie dotkliwe dla polskich muzyków, dla których występy przed publicznością często stanowią podstawowe źródło utrzymania.

Chociaż w ostatnim czasie organizowanych jest już coraz więcej imprez, wielu artystów wciąż nie może powrócić do regularnego koncertowania.

Pytacie mnie: "Aniu, dlaczego marudzisz i narzekasz, przecież można już grać koncerty!". Może można wejść na scenę, ale bez jasnych zasad. Może można go "załatwić", ale organizatorzy wydali fundusze na walkę z koronawirusem. Może można spotkać się już z ludźmi, ale fani mają stać od siebie parę metrów, a tego nie ma jak upilnować i nie ma takich przestrzeni, żeby miało to sens. Może można wrócić do klubów, ale nie, koszta wszystkich, którzy przy tym pracują, nie zbilansują się - tłumaczyła wokalistka.