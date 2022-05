Rozwód Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Na jaw wychodzą nowe informacje w sprawie SĄDOWEJ BATALII!

Do sądu wpłynął wniosek rozwodowy Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego . Pomimo burzliwego rozstania para nie zamierza atakować się nawzajem w mediach i ponoć chce zakończyć ten związek... polubownie .

Joanna Opozda kilka dni temu wyznała, że sama utrzymuje dziecko . Sytuacja życiowa zmusiła ją do szybkiego powrotu do pracy po ciąży, aby zapewnić małemu Vincentowi jak najlepszy byt.

Teraz na jaw wychodzą nowe, dość zaskakujące informacje. "Super Express" donosi bowiem, że wniosek rozwodowy, który złożyli do warszawskiego sądu Antek i Joanna, jest bez orzekania o winie. Może to oznaczać, że Joanna Opozda nie ma zamiaru pociągnąć do odpowiedzialności swojego niewiernego męża i chce najwyraźniej jak najszybciej zakończyć tę sprawę.