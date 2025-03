RUNDA TRZECIA: Caroline Derpienski wyśmiewa Anetę Glam i zarzuca jej hipokryzję. "Została z niczym i prosi o wpłacanie pieniędzy"

Caroline Derpienski i Aneta Glam od dłuższego przerzucają się publicznie złośliwościami, a ich konflikt przybiera na sile. W sieci pojawiają się coraz to nowsze nagrania i posty, w których celebrytki wzajemnie podważają swoje osiągnięcia i zarzucają sobie kłamstwa. Najnowsza odsłona dramy między stacjonującymi za oceanem Polkami sprowadza się do tematu rzekomego rozstania Anety z Georgem Wallnerem. Caroline twierdzi, że biznesmen rozstał się z 51-latką, a jako poparcie swojej tezy opublikowała fotki multimilionera z tajemniczą blondynką. Na odpowiedź "żony Miami" nie trzeba było długo czekać.

Caroline Derpienski wyśmiewa Anetę Glam i zarzuca jej hipokryzję

Zdaje się, że Aneta i Caroline namiętnie śledzą swoje poczynania w sieci, gdyż odpowiedzi na odpowiedzi na odpowiedzi zaczepek pojawiają się na ich profilach w mgnieniu oka. W rundzie trzeciej Derpienski wyśmiała i skrytykowała pomysł Glam, która chce przedstawić "całą prawdę" na temat związku z 74-letnim biznesmenem podczas transmisji na żywo, do której dostęp będą mieli jedynie użytkownicy Instagrama, którzy wykupią specjalną subskrypcję.

Proszę was kochani, nie dajcie się nabrać naciągaczce na kupno subskrypcji. Pamiętacie, jak śmiała się ze mnie oraz ogólnie z osób, które prowadziły subskrypcje? Pamiętacie jak mówiła, że to naciąganie ludzi na pieniądze? Teraz ta hipokrytka próbuje was naciągnąć na pieniądze - rozpoczęła Derpienski.

Tutaj nie ma już o czym mówić. Zamiast przyznać się do rozstania, tego, że dostała 2 godziny autostradą od Miami dom na rozstanie, a nie na walentynki (jak najdalej od G) na odchodne, bo G jest mężczyzną z klasą. Gdyby wyrzucił ją, jej matkę i koty na ulicę, to jego reputacja by podupadła - kontynuowała.

Kobieto, przestań oszukiwać ludzi! A wiecie dlaczego nie chce się przyznać do rozstania? Bo to dla niej ujma. To był jej bankomat! Poniżała mnie i wiele kobiet, pyszniąc się, że jest niby najbogatsza. Teraz za wszystkie krzywdy dopadła ją karma - odpowiednia zapłata. A facet teraz ma spokój, znalazł przemiłą, świeżą dziewczynę. Przypomina mi jej przypadek bajkę o rybaku i złotej rybce.

P.S. Zamiast wykorzystać tyle lat, będąc na utrzymaniu bogatego faceta i samej otworzyć biznes, osiągnąć coś, chociaż spróbować, to wolała być utrzymanką i myślała, że to nigdy się nie skończy. Teraz została z niczym i prosi o wpłacanie pieniędzy na subskrypcje, wstyd - skwitowała Caroline.

Caroline Derpienski nie wierzy w zapewnienia Anety Glam. Ostro ją skrytykowała

Następnie Caroline odniosła się do słów Anety, która twierdzi, że sama rezerwowała stolik dla Georga i tajemniczej blondynki.

To mi zrobiło dzień. Jeszcze takiego braku kreatywności w kłamstwie nie słyszałam. Rezerwacja dla faceta, żeby poszedł na kolację przy świecach i różach we dwoje, no hit - napisała Derpienski.

Pogódź się A z tym, że game over, wygrałam. Koniec dyskusji. Może rozstałaś się z G w przyjacielskiej atmosferze, ale nie przykryjesz faktu, że ma nową dziewczynę oraz regularnie chodzi na randki - dodała po chwili.

