Glam vs. Derpienski RUNDA DRUGA: "Żona Miami" krótko o dolarsowej królowej. "Ta psychofanka ma obsesję na punkcie mojego życia"

Konflikt na linii Caroline Derpienski-Aneta Glam trwa już niemal dwa lata, a końca nie widać. Przypomnijmy, że to właśnie 51-letnia "żona Miami" była jedną z pierwszych osób, które "zdemaskowały" prawdziwą tożsamość "Dżaka", partnera stacjonującej w Miami 24-latki. Choć przez ostatnie miesiące celebrytki uskuteczniały słowne przepychanki zdecydowanie rzadziej, zdaje się, że czeka nas kolejna drama z ich udziałem. Tym razem to Caroline wsadziła kij w mrowisko, publikując na Instagramie zdjęcia ukochanego Anety z tajemniczą blondynką. Dostała je rzekomo od obserwatora, który miał akurat stołować się w tej samej restauracji, co 74-letni biznesmen i jego sporo młodsza towarzyszka.

Wstawiam to tylko po to, bo zbyt dużo krzywd psychicznych i wizerunkowych doznałam od Pani A. Zamiast codziennie poświęcać swój czas na obrażanie mnie w internecie, powinna była pilnować swojego faceta, przepraszam, już ex - napisała Derpienski.

Aneta Glam ostro zareagowała na słowa Caroline Derpienski

Na odpowiedź Anety Glam nie trzeba było długo czekać. "Żona Miami" zapowiedziała, że opowie prawdę na temat związku z Georgem Wallnerem podczas poniedziałkowej transmisji na żywo. Szkopuł polega na tym, że dostęp do "lajwa" będą mieli tylko ci użytkownicy Instagrama, którzy wykupią specjalną subskrypcję. W temacie rzekomego rozstania wciąż niewiele się wyjaśniło, 51-latka wbiła za to szpilę Caroline.

Powiem tylko jedno - to ja robiłam rezerwację George'owi w tej restauracji Forte dei Marmi. I przestańcie mi zrzuty ekranu wysyłać od KD, której dziad detektywa wynajął, żeby mnie i George'a szpiegować - napisała.

Ta psychofanka ma obsesję na punkcie mojego życia. Do tego stopnia, że nie może wytrzymać, żeby o tym nie mówić. Więc niech się dzieje, jak chce o mnie mówić, to niech mówi. Ja jestem teraz bardzo zajęta (...), jutro będę w Miami, mam tam sporo do zrobienia i będę z Georgem, w poniedziałek chyba będę miała więcej czasu, to się wszystkiego dowiecie (...). Chciałam trochę poczekać z opowiedzeniem wam, co się dzieje w moim życiu, ale skoro ta psychofanka nie może się doczekać, to już nie będę jej trzymać w niepewności - przekazała Aneta Glam.

