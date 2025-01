Rzadki widok: Agnieszka Hyży odsłania ciało W BIKINI

Początek stycznia to dla wielu gwiazd czas na złapanie oddechu po pracowitym roku. W Polsce pogoda nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz, a media społecznościowe celebrytów rozgrzewają kolejne fotki z pełnych słońca wakacji. Do grona wypoczywających aktualnie w ciepłych krajach dołączyła Agnieszka Hyży.