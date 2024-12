RZADKI WIDOK: Agnieszka Radwańska pozuje z mężem i 4-letnim synem

Ona ma piękne widoki z tarasu w apartamencie na Al Lotników. Podejrzewam ,że to nie jedyne jej lokum. Fajnie mieć kasę i rodzinę i być na emeryturze w tak pięknym wieku. Dziewczyna osiągnęła co chciała i korzysta z życia. Nie to co Szczęsny siedzi na ławce rezerwowych i robi z siebie pośmiewisko tylko po to aby mieć więcej kasy na torebki swojej żony co kosztują krocie