Rzadki widok: Donald Tusk mierzy się ze swoim wnukiem. "Jestem DUMNY jak paw"

W dobie dominacji mediów społecznościowych politycy, których na co dzień obserwujemy, jak żywo dyskutują na sejmowych korytarzach czy w programach publicystycznych, chętnie pokazują się w gronie swoich najbliższych. Niekiedy jest to obliczone na korzyści wizerunkowe. Przeważnie jednak czynią to, by zaakcentować istotne wydarzenie w swoim życiu.