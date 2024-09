RZADKI WIDOK: Uśmiechnięta od ucha do ucha Anita Werner bawi się na weselu z UKOCHANYM!

Głośnym echem odbiło się jej wyznanie, że latami ukrywała kobiecość po to, by uroda nie przyćmiła jej umiejętności zawodowych.

Kiedyś ubierałam się bardzo oficjalnie, w garnitury. Po latach zdałam sobie sprawę, że chcąc udowodnić swój profesjonalizm, schowałam do szuflady swoją kobiecość. Założyłam, że po pierwsze muszę być profesjonalna i kiedyś wykluczało mi się to z kobiecością. Bardzo chciałam zasłużyć na zaufanie widzów. To był zabieg obronny, żeby tylko nikt przypadkiem, w pierwszej kolejności, nie zauważył, że mam długie nogi. Nigdy w życiu nie chciałam odpuścić bycia dobrą - wyznała w wywiadzie dla "Forbes Women Polska".