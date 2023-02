Rzeczniczka Polki, która podaje się za Madeleine McCann, atakuje jej rodziców: "Zakończcie to okrutne show. Wyślijcie swoje DNA"

Podejrzana rzeczniczka Polki, która podaje się za Madeleine McCann

Do wideo załączono obszerny wpis, w którym rzeczniczka Polki apeluje do jej rodziców, aby "ujawnili prawdę". Posądza ich o rozsiewanie podejrzeń i przykładanie ręki do krzywdy swojej domniemanej córki.

Jeśli jesteście prawdziwymi rodzicami, którzy wychowali swoje dziecko, macie obowiązek upewnić się, że wasza rodzina jest bezpieczna i nic jej nie grozi. [Swoimi obecnymi działaniami] tworzycie tylko więcej zamieszania i podejrzeń . Jeżeli naprawdę zależy wam na waszej córce, niezależnie od tego, czy jest waszą córką biologiczną, czy jedynie ją wychowaliście, to jest ten moment, w którym ona najbardziej was potrzebuje. Ona potrzebuje pomocy. Jest zagubiona, nie potrafi sobie poradzić z emocjami . Jedyne, czego teraz wymaga, to odpowiedź na nurtujące ją pytanie.

Julia Faustyna domaga się badań DNA

Pokazaliście jej akt urodzenia, ale wiecie, że ona go nie zaakceptuje. Ma podejrzenia, że był sfałszowany. Można temu zaradzić, jeśli tylko wyjdziecie ze swojej strefy komfortu i zgodzicie się na przeprowadzenie testów DNA. Wtedy cały świat będzie mógł spać spokojnie. Teraz, na oczach całego świata, piszę to do was i osób oglądających to nagranie. Nalegam, żebyście komunikowali się bezpośrednio ze mną, aby wymienić DNA albo dowody na to, że Julia jest waszą prawdziwą córką. Do tej pory odmawialiście przeprowadzenia testów DNA, świat nabiera coraz więcej podejrzeń.