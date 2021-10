"Rzeczpospolita" wytyka Anji Rubik... brak wykształcenia! "O wyższych studiach WZMIANKI BRAK"

Anja Rubik od kilku lat nie ogranicza się tylko do modelingu - 38-latka chętnie angażuje się też we wszelakiej maści akcje poruszające kwestie społeczno-polityczne. Oprócz wprowadzenia w życie kampanii #sexedpl modelka nierzadko komentuje w mediach działania obecnej władzy, nie szczędząc gorzkich słów pod jej adresem.

Co można jeszcze powiedzieć o modelkach? Wydaje się, że wszystko zostało powiedziane w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy nazwiska najsłynniejszych z nich były na ustach wszystkich. Potem jakoś przycichło. Teraz nieoczekiwanie okazuje się, że te, które wykonują zdawałoby się najbardziej milczący zawód świata postanowiły same zabrać głos. I to bynajmniej nie na temat tego, co prezentują na scenach w bieżącym sezonie. Teraz modelki mówią o rzeczach poważnych: o klimacie, nierównościach społecznych, przemocy, molestowaniu. A jak się jest w Polsce, to koniecznie trzeba wypowiedzieć się na temat polityki. (...) - czytamy w materiale tygodnika.

Według autora artykułu 38-latka nie jest odpowiednią osobą do tego, by udzielać się w kwestiach społeczno-politycznych także z innego względu. Chodzi o... niedostateczne wykształcenie. Dyskwalifikować Anję ma podobno brak studiów.

Urodziła się w Rzeszowie w roku 1983. Jej rodzice, oboje weterynarze, w 1987 roku wyjechali z córką najpierw do Grecji, potem do Kanady, wreszcie do Republiki Południowej Afryki. W 1994 r. wrócili do Polski i osiedlili się w Częstochowie, gdzie Rubik uczęszczała do Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej i do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO - wymienia wnikliwy dziennikarz "Rzeczpospolitej", następnie podsumowując zdobytą na encyklopedii internetowej wiedzę: