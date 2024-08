Sabrina Carpenter i Barry Keoghan się rozstali? Informator ujawnia kulisy ich relacji

Sabrina Carpenter od najmłodszych lat starała się zbudować międzynarodową karierę. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako gwiazda Disney'a, która łączyła aktorstwo z wydawaniem pierwszych płyt. Później miała okazję otwierać koncerty Taylor Swift w ramach trasy The Eras Tour podczas amerykańskiej i australijskiej odnogi, co pozwoliło jej na dotarcie do jeszcze większej grupy odbiorców.

Zainteresowanie mediów od jakiegoś czasu budzi również życie prywatne Sabriny Carpenter. Od kilku miesięcy mówiło się, że młoda wokalistka spotyka się z Barrym Keoghanem, który wystąpił w jej teledysku do singla "Please Please Please", promującego nowy album "Short n' Sweet". Na kilka dni przed premierą krążka, zagraniczne tabloidy donoszą o rozstaniu pary.

To koniec wielkiej miłości Sabriny Carpenter i Barry'ego Keoghana?

16 sierpnia do plotkarskiej podcasterki Deux Moi dotarły anonimowe doniesienia, jakoby Sabrina Carpenter miała rozstać się ze swoim partnerem. Sami zainteresowani nie odnieśli się w bezpośredni sposób do plotek, ale fani zauważyli, że Barry Keoghan polubił jedno z najnowszych zdjęć piosenkarki, a dodatkowo wciąż jest ona jedyną osobą, którą obserwuje na Instagramie.

Z kolei źródło People przekazało, że relacja tej dwójki jest bardzo skomplikowana i można ją określić jako "on and off". Oznacza to, że przez wybuchające konflikty mają się cały czas rozstawać i schodzić.

