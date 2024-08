Sąd zawiesił dochody Katie Price z Tiktoka! Wszystko przez zadłużenie na ponad TRZY MILIONY ZŁOTYCH

Katie Price aresztowana

Może być to dość zaskakujący wydatek, biorąc pod uwagę, że według wyliczeń serwisu "The Mirror", Katie Price jest zadłużona na trzy miliony złotych. Co więcej, Brytyjka unika jak ognia rozpraw sądowych dotyczących bankructwa. Nic dziwnego, że ostatnia nieobecność przed wymiarem sprawiedliwości poskutkowała nakazem aresztowania. Jak można się było domyślić, zaraz po powrocie z Turcji, 46-latka trafiła w ręce policji. Choć po kilku godzinach celebrytka została zwolniona z aresztu za kaucją, musiała pojawić się w sądzie następnego dnia i zobowiązać do tego, że stawi się na kolejnej rozprawie, na której odpowie na wszystkie pytania dotyczące swoich finansów.